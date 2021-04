Getuigen gezocht van schietincident aan de Maeterlinckweg in Rotterdam Zuid

Ter hoogte van het crematorium aan de Maeterlinckweg in Rotterdam Zuidwijk klonken zondagavond rond 21.45 uur meerdere knallen. De politie trof een tiental hulzen aan en een patroonhouder van een vuurwapen. Ook raakten twee geparkeerde auto’s beschadigd door kogels. Volgens getuigen zou er iemand geraakt zijn. De politie is dan ook op zoek naar meer informatie over of van deze gewonde perso(o)n(en). Daarnaast komt de politie graag in contact met mensen die meer informatie hebben over dit schietincident.

Meer informatie?

Bent u of kent u het slachtoffer of bent u getuige geweest van dit schietincident? De politie komt graag met u in contact. Ook wanneer u andere informatie heeft of over beelden bezit en deze nog niet gedeeld heeft met de politie spreekt de politie u graag. U kunt uw informatie delen via onderstaand tipformulier of door te bellen met 0900-8844. Anoniem kan natuurlijk ook via meld misdaad anoniem op 0800-7000.