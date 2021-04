Gestolen auto dankzij oplettende buurtbewoners opgespoord

Buurtbewoners meldden zondagavond in de buurtapp dat op de Magnoliastraat twee mannen zich verdacht hadden opgehouden in de buurt van een geparkeerde auto. Ze waren daarna weggereden in een grijze Pick Up met Belgisch kenteken. Even daarna kwam vanuit de Stoofheule een soortgelijke melding. Agenten troffen de bedoelde auto van de zich verdacht gedragende personen inderdaad aan op de Stoofheule. Er zat echter slechts één persoon in het voertuig. Nadat was vastgesteld dat de auto gestolen was en de man gezocht werd, is hij aangehouden. De andere persoon is niet meer aangetroffen.