Meisje (14) gewelddadig beroofd in Breda

De daders zijn twee licht getinte, vermoedelijk vrij jonge, jongens. Een van hen was in het zwart gekleed en droeg een zwarte Adidas broek met witte strepen aan de zijkant. Verder droeg hij een mondkapje en een hoodie met de capuchon op zijn hoofd. De tweede jongen, die er later bijkwam, droeg een lichtblauw vest met eveneens een zwarte Adidas broek met witte strepen. Hij droeg een zwarte zonnebril met vierkant glazen. Hij had donker en gekruld haar. De politie is op zoek naar mensen die meer over dit incident weten. Inmiddels heeft zij meerdere getuigen gesproken, maar mogelijk niet iedereen. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2021097077.