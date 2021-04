Project Stuwdam steun in rug van ondernemers bij verzet tegen criminelen

De politie geeft prioriteit aan het opsporen en ontmantelen van drugslabs en opslaglocaties en regelmatig met succes. Maar het allerbeste is als die criminelen geen poot aan de grond krijgen. Dat vraagt om een weerbare houding van boeren en bedrijven, maar die kunnen daar hulp goed bij gebruiken.

Grote risico’s

Steeds vaker worden eigenaren van loodsen en schuren benaderd door criminelen, die interesse hebben om een drugslab te starten of om grondstoffen op te slaan. De financiële verleiding is soms groot, zeker als het bedrijf het moeilijk heeft. Als je zaken doet met criminelen betaal je daar een grote prijs voor. Voor je het weet zit je er aan vast en raak je verzeild in een milieu waar je niet in terecht wilt komen. ‘Samenwerking’ met criminelen brengt immers grote risico’s met zich mee. In de eerste plaats is degene die bijvoorbeeld een pand verhuurt waar strafbare feiten plaatsvinden, zelf strafbaar met alle gevolgen van dien: aanhouding, vervolging en financiële schade door boetes. Daarnaast komt het regelmatig voor dat criminelen geweld gebruiken als iemand niet doet wat hij of zij zegt (of bedreigingen uiten of overgaan tot afpersing). Een drugslab is bovendien riskant voor de gezondheid. (gezien de gebruikte chemicaliën) en het levert door de vaak halfbakken constructies serieus brandgevaar op.

Alert op signalen

Door direct contact te leggen met bedrijven (onder andere door hen te bezoeken en controles uit te voeren) en hen bewust te maken van de risico’s, kunnen bedrijfsleiders maatregelen nemen. Zo worden ze op de hoogte gebracht over signalen die kunnen wijzen op criminele intenties en waar ze deze vervolgens kunnen melden. Voorbeelden van signalen zijn dat criminelen vaak contant willen betalen en hun identiteit niet willen vrijgeven.

Optreden

Behalve de grotere bewustwording van bedrijfseigenaren leveren de gesprekken op hun beurt informatie op voor de gemeente en de politie. Waar nodig wordt op basis daarvan gericht opgetreden. Daarbij kan men denken aan extra surveillances, controles en aanhoudingen.

Stuwdam wordt in 2021 uitgerold over het hele gebied in Gelderland-Midden. Bij het optreden worden de coronamaatregelen in acht genomen.