Oproep getuigen en slachtoffers mishandeling Vredenburg

We zijn op zoek naar drie vrouwen die op 1 april rond 14.50 uur bij de Vredenburgkade liepen en door de man zijn bespuugd. Daarnaast komen we ook graag in contact met een man die bij het stoplicht stond, die door de verdachte geslagen is. Wij nodigen deze mensen uit om alsnog aangifte te komen doen van dit ongewenste gedrag.

Was u in de buurt en heeft u wat gezien of gefilmd?

Ook dan komen we graag met u in contact. Misschien heeft u het opvallende gedrag zelfs wel gefilmd. Dan kunt u contact opnemen via 0900-8844 of onderstaand meldformulier.

Signalement

Was u rond 14.50 in de buurt van Vredenburg? Het kan zijn dat u iets mee heeft gekregen van het incident. De verdachte waar het om gaat is een Duits sprekende man met het volgende signalement:

Witte huidskleur

Ongeveer 40 jaar oud

Ongeveer 1.83 lang

Kort, vlassig haar

Tatoeages in zijn nek en gezicht

Spijkerbroek

Camouflage jas met capuchon

Neem contact op

Via onderstaand tipformulier, via 0900-8844 of maak een afspraak om aangifte te doen.