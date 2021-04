Twee dealers aangehouden met bijna 30 bolletjes

Vanwege meldingen uit de buurt hielden wijkagenten donderdag 1 april een gerichte drugsactie. Rond 19.00 uur zagen de agenten verdacht gedrag bij een woning op de Van Riebeeckstraat. De bewoner ging naar binnen en liet de deur open. Even later stapte er een man uit een auto en ging de woning in en binnen een minuut er weer uit en reed toen met een andere man weg. Bij controle bleek de bewoner net drugs gekocht te hebben. Agenten volgden de auto en reden deze klem op de kruising Kanaalstraat - J.P Coenstraat. De mannen in de auto bleken o.a. 27 bolletjes bij zich te hebben. Deze werden in beslag genomen. De mannen, beide 20 jaar uit Utrecht, werden aangehouden en op het politiebureau in verzekering gesteld. Hun auto werd ook in beslag genomen.

De politie is alert op drugscriminaliteit. Zowel straatdealers als handelaren in grote netwerken houden we aan. De netwerken proberen we zoveel mogelijk te verstoren, ook in samenwerking met de gemeente. Het helpt als bewoners melding doen van dealen in hun wijk en signalementen onthouden en doorgeven. Dealers kunnen dan op heterdaad aangehouden worden. Ook ander verdacht (drugscrimineel) gedrag kan gemeld worden, zowel bij de wijkagent, via 0900-8844 als anoniem via 0800-7000.