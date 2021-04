Omstreeks 16.30 uur zag de politie twee auto’s bij elkaar staan op een parkeerterrein aan de Koningin Julianaweg in Zaandam. Duidelijk zichtbaar was dat er iets werd overgedragen vanuit de ene auto naar de andere. De politie vermoedde drugshandel en controleerde beide voertuigen en de inzittenden.

In de ene auto trof de politie de koper aan, die juist een bolletje cocaïne had gekocht. In de andere auto zaten de twee verdachten. In de auto lag een portemonnee met daarin verschillende soorten drugs. Het ging daarbij vermoedelijk om 26 verpakkingen heroïne, cocaïne en crystal meth en 14 pillen XTC.

De politie nam de drugs en de auto in beslag.

2021065224