Getuigen gezocht van schietincident in Rotterdam Nesselande

Vrijdagochtend in alle vroegte, rond 05.00 uur, kreeg de politie een melding dat er knallen zouden zijn gehoord op de Laan van Magisch Realisme in Rotterdam Nesselande. Een ruit van een bedrijfspand was beschadigd waardoor het er op lijkt dat er inderdaad geschoten is. De politie doet onderzoek en vraagt daarbij de hulp van getuigen.

Heeft u meer informatie?

Heeft u iets gezien wat de politie kan helpen in het onderzoek of heeft u misschien camerabeelden en nog met de politie gesproken? Dan komen we graag met u in contact. Dat kan via onderstaand tipformulier of telefonisch op 0900-8844. Anoniem kan ook via meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch op 0800-7000.