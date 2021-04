Geld buitgemaakt bij overval op supermarkt

Ondanks dat er meerdere personeelsleden en nog enkele klanten in de winkel aanwezig waren, sloegen de daders hun slag. De vermoedelijk jonge mannen droegen waarschijnlijk bivakmutsen en waren donker gekleed. Een getuige zagen het groepje verdacht rondhangen bij de supermarkt en meldde dat bij de politie. Nagenoeg op hetzelfde moment overvielen zij de winkel. Ze bedreigden het personeel met vermoedelijke vuurwapens en eisten geld uit de kassa. Daarmee maakten ze zich uit de voeten en in hun vlucht verloren zij in de winkel één van de wapens. Getuigen zagen de daders in de richting van de grens met het Belgische Hamont rennen. Omstanders hebben nog geprobeerd hen tegen te houden, maar dat is helaas niet gelukt. Waar de overvallers uiteindelijk zijn gebleven is onbekend, maar de kans lijkt groot dat zij ook daadwerkelijk de grens zijn over gegaan.



Uitgebreide zoektocht

Forensisch rechercheurs deden sporenonderzoek in de winkel en we startten direct een grote zoekactie. Daarbij werd vanaf het begin goed samengewerkt met de collega’s van de Belgische politie. Bij deze zoektocht werd onder andere onze politiehelikopter ingezet, die door afspraken met de autoriteiten ook boven Belgisch grondgebied z’n werk kon doen. Op basis van dezelfde afspraken konden onze blauwe collega’s ook in België verder op zoek naar de daders. Daarbij kregen zij assistentie van een speurhondengeleider van de Belgische politie. Helaas heeft de uitgebreide zoektocht van enkele uren naar het viertal niet geleid tot aanhoudingen.



Specifieke getuigen

We hebben al meerdere getuigen gehoord en met andere spreken we later nog uitgebreid. Maar we zijn ook nog op zoek naar de identiteit van enkele specifieke getuigen. Sommige mensen hebben ter plaatse kort met collega’s gesproken, maar van hen hebben wij geen persoonsgegevens. Deze mensen willen we vragen zich opnieuw bij ons te melden. Dat geldt in het bijzonder voor een automobilist die nog achter de daders is aangereden en daarna met een agent heeft gesproken. Wij komen graag nogmaals met u in contact en verzoeken u om ons te bellen.



Bewakingsbeelden

We hebben inmiddels de beschikking over diverse bewakingsbeelden en zelfs opnames die door een getuige zijn gemaakt. Maar misschien hebt u wel beelden van een bewakingscamera waarop de daders te zien zijn en heeft u die nog niet met ons heeft gedeeld. Als dat zo is doen we een dringend beroep op u om die beelden alsnog ter beschikking te stellen.



Contact

Voor contact met de recherche in Helmond kunt u bellen met het landelijk politienummer 0900-8844 of het tipformulier invullen. Hebt u informatie over de daders, maar wilt u liever uw naam niet zeggen? Tip ons dan via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.