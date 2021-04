Man aangehouden na babbeltruc voor bankpas

De politie kwam bij haar langs en hoorde dat de man nogmaals belde, en dat iemand langs zou komen. Dat gebeurde even later ook, en hij vroeg om de bankpas. Hierop is de man, een 20-jarige verdachte uit Amsterdam, aangehouden.

De vrouw heeft aangifte gedaan en haar is slachtofferhulp aangeboden. De verdachte is inmiddels in verzekering gesteld.

De politie brengt nogmaals ter kennis dat medewerkers van een bank noch medewerkers van een post- of bezorgdienst nooit langskomen om een bankpas op te halen. Krijgt u een dergelijk verzoek, bel altijd de politie.

2021078457