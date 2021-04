Politie zoekt getuigen na aantreffen hulzen

Een buurtbewoner vond op vrijdag 9 april hulzen rond een parkeerplaats. Omdat daar kennelijk is geschoten, zoekt de politie mensen die iets opvallends gezien of gehoord hebben in de dagen voor vrijdag 9 april? Heeft u informatie, of bijvoorbeeld camerabeelden? Bel dan met de politie via 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Of gebruik onderstaand tipformulier om digitaal tips te melden.