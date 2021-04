Woning beschoten aan 't Nopeind in Zunderdorp

De melding van de beschieting kwam rond 22.00 uur binnen bij de meldkamer. Meerdere bewoners belden de politie omdat er schoten waren gehoord. Toen agenten aankwamen troffen ze een kogelinslag en een huls aan bij een woning op ‘t Nopeind. Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan in de omgeving en agenten troffen enkele honderden meters verder nog meer hulzen aan. De recherche heeft met meerdere getuigen gesproken. Wat de reden is geweest van de beschieting is nog onduidelijk.

Heeft u iets gezien of gehoord? Neem contact op met 0900 8844 of anoniem via 0800 7000.