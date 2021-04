Gemeenten en politie slaan handen ineen tijdens controles tegen vastgoedcriminaliteit

Het afgelopen halfjaar zijn in de regio Rotterdam ruim 400 meldingen gedaan van criminele activiteiten in panden. Een deel van deze meldingen werd gedaan naar aanleiding van de bewustwordingscampagne van Meld Misdaad Anoniem, het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. De meldingen waren voor gemeenten en politie aanleiding om diverse panden in de regio te controleren. Gemeenten controleerden bijvoorbeeld op een juiste inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) en de politie op spookbewoning.

Spookbewoning

Er is sprake van spookbewoning wanneer de bewoner van een woning niet ingeschreven staat op het betreffende adres. Vaak gaat het hierbij om huurpanden die worden verhuurd via een verhuurbemiddelaar en vervolgens illegaal worden bewoond. Criminelen gebruiken deze panden om anoniem te verblijven en/of illegale activiteiten uit te voeren, zoals het opslaan van vuurwapens, produceren van drugs en verstoppen van crimineel geld. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties in de woonomgeving én grote problemen voor de verhuurder.

Melden helpt

Bij het opsporen van vastgoedcriminaliteit zijn meldingen van verhuurders, buurtbewoners en andere omstanders enorm belangrijk. Maar wat zijn signalen waar men op kan letten? Signalementen van onbekende personen die panden op afwijkende tijdstippen bezoeken, onduidelijkheid over wie een woning bewoont, of personen die met grote tassen panden in- en uitgaan, kunnen wijzen op vastgoedcriminaliteit. Vermoedens van misstanden in panden kunt u melden bij de politie via 0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Tips voor veilige verhuur

Verhuurt u zelf een pand? Met een paar simpele tips kunt u potentiele verhuur aan criminelen voorkomen. Accepteer bijvoorbeeld geen contante huurbetalingen, controleer de identiteit van de huurder door het legitimatiebewijs op echtheidskenmerken te beoordelen, vraag om een bewijs van inkomen en check dit bij de werkgever. Meer tips vindt u in de brochure ‘Veilig uw pand verhuren’.

Gezamenlijk ondermijning aanpakken

De controles van dinsdag 20 april waren een samenwerking tussen gemeenten, politie en het RIEC Rotterdam. Het RIEC is een samenwerkingsverband tussen verschillende overheidspartners. Om ondermijnende criminaliteit in de regio Rotterdam aan te pakken, werken overheidspartners nauw samen in zogenoemde RIEC-Versterkingspijlers, waaronder de pijler Motus en het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT).