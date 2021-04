Getuigen gezocht van schietincident Ooievaarspad

Zaterdagavond rond tien uur kwam er een melding van een schietincident binnen bij de politie. Op het Ooievaarspad was geschoten en een daarbij was 19-jarige man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd en daar behandeld aan zijn verwondingen.

Onderzoek

De politie startte direct een onderzoek. Inmiddels is duidelijk dat er voorafgaand aan het schietincident een ruzie was tussen een groep jongeren. Wat de reden van die ruzie was wordt nog onderzocht. De recherche spreekt daarvoor niet alleen met betrokkenen, maar komt ook graag in contact met getuigen. Mensen die zaterdagavond rond tien uur iets gezien of gehoord hebben van de ruzie tussen de jongeren in het Schollebos kunnen dit delen door te bellen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.