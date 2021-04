Bestuurder onder invloed van drugs

Alle vijf inzittenden kregen een bekeuring voor het overtreden van de avondklok. De bestuurder bleek onder invloed van drugs te rijden. Hij moest een speekseltest ondergaan. Hieruit bleek dat hij onder invloed was van amfetamine, methamfetamine en cocaine.

De man, een 21-jarige inwoner van Oostburg, is aangehouden. Van hem is een bloedmonster afgenomen. Medewerkers van het NFI onderzoeken het bloedmonster. Als de uitslag van het onderzoek bekend is dan neemt een officier van justitie een beslissingen over de verdere afhandeling van de zaak. Voor dit moment kreeg de man een rijverbod van 24 uur. Hij mag geen enkel voertuig besturen in die tijd.