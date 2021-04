Koperdief aangehouden

Getuigen hoorden iemand lopen op het dak van het verzorgingshuis en belden de politie. Agenten kwamen aan bij het gebouw en zagen iemand op het dak lopen. De politiemannen klommen zelf ook op het dak, maar de koperdief had dat al gauw in de gaten en klom er aan de andere kant weer vanaf. De agenten zagen waar hij heen rende en gaven dit via de portofoon door aan hun collega’s. Die konden op hun beurt de man opvangen vlak buiten de poorten van het verzorgingshuis.

De verdachte betreft een 47-jarige Vlissinger. Bij hem is gereedschap in beslag genomen. Hij is ingesloten en wordt verhoord door rechercheurs. De agenten op het dak troffen geknipte koperdraden aan die klaar lagen om meegenomen te worden.