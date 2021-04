Voortvluchtige Michielsen op lijst Europe’s Most Wanted

De Belg Tom Richard Diane Michielsen is in 2019 door de Amsterdamse rechtbank bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden voor het afleveren van cocaïne en heroïne in met name Nederland en België, witwassen en het voorhanden hebben van munitie. Hij moet nog 1350 dagen gevangenisstraf ondergaan.

Naast deze veroordeling staat Michielsen ook internationaal gesignaleerd als verdachte in een groot onderzoek met de naam ‘Taxus’ dat onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag draait. Taxus is een grootschalig onderzoek naar de criminele organisatie rond de Haagse hoofdverdachte Piet S. Deze organisatie zou zich bezig hebben gehouden met de internationale drugshandel van onder andere cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa. Tom Michielsen zou een belangrijke rol hebben gespeeld binnen deze organisatie.