Aanhouding voor straatroof Amersfoort

Een 19-jarige jongen werd op maandag 14 december 2020 op de Dorresteinsesteeg in Amersfoort door twee jongens beroofd van zijn spullen. Het slachtoffer moest onder bedreiging zijn pinpas afstaan en zijn pincode geven. De verdachten gingen er vervolgens snel vandoor.

Geldbedrag

Omdat ook zijn telefoon werd gestolen, kon de jongen pas later de politie inlichten en zijn bank bellen. Helaas was dat te laat, want er bleek al een flink geldbedrag van zijn rekening gehaald. De recherche is direct na de straatroof een onderzoek gestart, waarbij een verdachte in beeld in beeld kwam. Het gaat om een 20-jarige jongen uit Amersfoort. Hij werd maandag 19 april aangehouden in zijn woning en zit nu vast voor verhoor. De recherche is nog op zoek naar de tweede verdachte.