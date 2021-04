Getuigen gezocht n.a.v. knallen Utrecht

Getuigen horen in de vroege ochtend van 19 april rond 05.15 harde knallen in de omgeving van Zuilen. Maar ook vanuit Vleuten en Maarssen komen meldingen binnen bij de 112-meldkamer. Meerdere mensen horen de knallen, maar niemand ziet of hoort mensen of auto’s in de buurt. In eerste instantie lijkt het te komen uit de omgeving van winkelcentrum Rokade. Na het uitkammen van de omgeving, vinden wij niets wat de knallen kunnen verklaren. Oplettende buurtbewoners melden dat er op het Muiderslotplantsoen afdrukken in de grond te zien zijn. Deze blijken te duiden op zware explosieven. Welke explosieven dit zijn wordt momenteel in het laboratorium onderzocht.

Getuigen en beelden gezocht

Over de reden waarom deze explosieven zijn afgestoken, tasten wij nog in het duister. Daarom doen wij een beroep op degene die de explosieven heeft afgestoken om zich te melden. De politie is daarnaast op zoek naar getuigen die meer weten over wat er in de ochtend van 19 april gebeurd is. Woont u in de buurt en heeft u beveiligingscamera’s aan uw huis? Misschien heeft u dan wel beelden vastgelegd die waardevol kunnen zijn voor het onderzoek. Let daarbij vooral op activiteit tussen 04.45 en 05.30 uur. Dit kunnen mensen op straat zijn, maar ook auto’s of andere voertuigen.

Meld het bij ons!

Bent u of kent u de persoon of personen die te maken hebben met deze explosieven? Of heeft u een andere tip over deze zaak? Bel 0900-8844 of gebruik onderstaand tipformulier. Met dit formulier kunt u ook camerabeelden uploaden voor de recherche. Als u liever anoniem informatie met ons wilt delen, kan dat via telefoon 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl