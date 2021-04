Verdachten aangehouden voor oplichting met bankpassen

De recherche heeft na een aangifte van bankpasfraude in Broek op Langedijk een onderzoek ingesteld. Een bejaarde vrouw werd eerder dit jaar de dupe van oplichters. Gedurende het onderzoek stuitte de recherche op 43 zaken waarbij senioren in de leeftijd van 68 t/m 98 jaar de dupe zijn geworden van deze vorm van oplichting. Dit gebeurde in de periode van 1 december 2020 tot 18 maart 2021. Het gaat om aangiften uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Het vermoeden is dat er in totaal voor € 65.000 euro is buitgemaakt.

De oplichters deden zich voor als postbezorgers en leverden pakketjes af waarvoor mensen 1 euro moesten pinnen. Tijdens het pinnen werd de bankpas omgewisseld en werd ondertussen de pincode. De slachtoffers hadden vaak pas later door dat zij niet meer in het bezit waren van hun eigen bankpas. In sommige gevallen kwamen zij er tijdens het boodschappen doen pas achter dat het niet hun bankpas was. Vervolgens werden grote geldbedragen van de rekeningen gehaald.

Tijdens het onderzoek van de recherche werd nauw samengewerkt met fraudeteams van de verschillende banken en met meerdere rechercheafdelingen binnen politie Nederland.

De politie zet het onderzoek voort en sluit meer aanhoudingen niet uit.

Doe altijd aangifte

De politie sluit niet uit dat meer mensen slachtoffer zijn geworden van deze vorm van oplichting. Bent u ook slachtoffer geworden van deze vorm van oplichting? Doet u dan altijd aangifte. Meer informatie hierover en tips ter voorkoming van oplichting vindt u hier: https://www.politie.nl/themas/babbeltruc.html