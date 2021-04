NS-medewerkers gewond na mishandeling

De twee jonge mannen werden rond 20.15 uur op station Gouda uit de trein gezet omdat zij zonder treinkaartje reisden en in de trein hun identiteitsbewijs niet wilden tonen. Op het perron stonden twee NS-medewerkers klaar om het tweetal op te vangen, zodat zij alsnog een treinkaartje konden kopen.



Op het spoor geduwd

De twee mannen weigerden echter nog altijd hun legitimatiebewijs te tonen, waarop de NS-medewerkers hen wilden aanhouden. Tijdens die aanhouding viel het duo de medewerkers aan. Een van hen kreeg klappen en werd door de verdachte op het spoor geduwd. De andere medewerker kreeg ook klappen tegen zijn hoofd. Direct schoot deze medewerker zijn collega te hulp om van het spoor af te komen. Hierbij kreeg hij hulp van een man die op het perron stond. De twee verdachten vluchtten het station uit.



Verdachten snel gevonden

Nadat de twee gewonde medewerkers per ambulance naar het ziekenhuis werden vervoerd, keken agenten de camerabeelden uit van het perron om zo een goed signalement van de verdachten te krijgen. In de omgeving gingen agenten direct naar hen op zoek. Ook deed een inwoner een melding van verdachte personen in de parkeergarage bij het Groene Hart Ziekenhuis. Agenten hielden daar rond 21.15 uur twee mannen aan voor poging zware mishandeling. Beiden voldeden aan het signalement van de camerabeelden. De twee mannen zitten vast en worden gehoord. De NS-medewerkers hebben aangifte tegen hen gedaan.



Iets gezien?

De politie komt graag in contact met getuigen die het geweldsincident hebben gezien of de verdachten zagen wegvluchten uit het station. Indien u nog niet met de politie heeft gesproken, neem dan via 0900-8844 contact op met de districtsrecherche Gouda. Liever anoniem? Bel dan met M. 0800-7000. De twee verdachten stapten rond 20:15 uur uit de stoptrein van Tiel naar Den Haag. Hun signalementen zijn: dader 1) licht-getinte jongeman, 1.75 à 1.85 M. lang met een normaal postuur. Hij droeg een grijs joggingpak met een donkere bodywarmer. Verder droeg hij twee tassen bij zich. Dader 2) was een donker getinte man, ook 1.75 à 1.85 M. lang met een normaal postuur. Hij droeg donkere kleding, een zwart petje en zwart/witte sneakers. Hij droeg een zwarte rugtas bij zich.



Daders sneller en strenger straffen

Wie agressie of geweld pleegt tegen een werknemer met een publieke taak, moet snel en streng worden gestraft. Dit kan doordat politie en het Openbaar Ministerie (OM):

voorrang geven aan opsporing en vervolging van verdachten. Daders morgen eerder voorlopig worden vastgezet, waardoor snelrecht en supersnelrecht mogelijk is;

straffen zo veel mogelijk direct toepassen. Bijvoorbeeld direct boetes uitschrijven bij agressief gedrag in het openbaar vervoer;

slachtoffers helpen hun schade te verhalen op de dader.

Officieren van justitie eisen tegen verdachten van geweld tegen werknemers met een publieke taak een 3 keer zo hoge straf als in andere geweldzaken. Dit geldt ook voor geweld tegen omstanders die hebben ingegrepen. Deze afspraken staan in de Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA).