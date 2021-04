Babbeltrucs en een overval in Bureau Rijnmond

Dunkin Donuts op de Lijnbaan in Rotterdam is overvallen door een man met een mes. Dat was niet de slimste actie, want bij deze zaak kun je alleen pinnen en niet contant afrekenen. Er is dus geen geld aanwezig! Met grote letters staat dan ook op de ruit ‘Pin only’. Het zal duidelijk zijn dat wij deze mijnheer wel zoeken.



