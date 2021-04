Man (32) aangehouden na steekincident Schiedam

Stockfoto politie



Het slachtoffer was niet aanspreekbaar en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Agenten zijn direct een onderzoek gestart. Sporen zijn veiliggesteld en er is buurtonderzoek gedaan. Nog onduidelijk is wat er precies is gebeurd. Het team komt graag in contact met mensen die iets hebben gehoord of gezien tussen 22.00 en 22.30 uur bij de Filips van Bourgondiëstraat en Rubensplein. Informatie? Bel 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Blijft u liever anoniem, bel dan 0800-7000.