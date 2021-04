Man zwaargewond na schietincident Rotterdam-Beverwaard

Stockfoto politie



Rond 19.00 uur alarmeerden buurtbewoners agenten. Zij zagen de gewonde man voor de woning liggen. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nauwelijks aanspreekbaar.



Er is meteen een onderzoek gestart. Naast sporenonderzoek om en in het huis waar agenten gesproken met buurtbewoners. Nog onduidelijk is wat er precies is gebeurd. Het team komt graag in contact met mensen die iets hebben gehoord of gezien rond 19.00 in de omgeving van de Houdringeweg. Informatie? Bel 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Blijft u liever anoniem, bel dan 0800-7000.