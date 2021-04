Inzittende overleden na ongeval

De auto waarin drie jongeren uit Klundert reden, sloeg dinsdag 20 april 2021 rond 07u30 door onbekende oorzaken in de Tol over de kop. De drie inzittenden, twee mannen van 20 jaar en een man van 19 jaar, werden naar het ziekenhuis gebracht. Een 20-jarige inzittende was ernstig verwond en hij overleed woensdag in het ziekenhuis. De verkeersdienst doet het onderzoek naar de toedracht van het ongeval.