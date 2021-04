Drie jongens aangehouden voor de avondklokrellen

Het onderzoek naar de ongeregeldheden gaat onverminderd voort. Wij doen er alles aan om de relschoppers op te pakken. Hoewel er dus al heel veel materiaal beschikbaar is, vragen we burgers nog steeds om hun eigen beelden met ons te delen. Heb je videobeelden of foto’s gemaakt van deze ongeregeldheden? Via deze link kun je jouw beelden met ons delen. Uiteraard is het ook van belang dat je, indien mogelijk, bij de beelden ook informatie geeft over wat en wie we er op kunnen zien.