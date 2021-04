Politie moet journalisten in de gelegenheid stellen hun werk te doen

“Journalisten mogen op straat en in openbare ruimtes opnamen maken. Journalisten en politiemensen dienen elkaars rollen over en weer te respecteren. Beide partijen dienen een publiek belang en moeten zich inspannen elkaar het werk niet onnodig moeilijk te maken”, zo stelt de NVJ. De politie staat uiteraard achter dit standpunt en hecht veel belang aan een goede omgang met de pers.



Donderdag 8 april oefende de DSI, waar het arrestatieteam onderdeel van is, op Hoek van Holland. Leden van het arrestatieteam lopen verhoogd veiligheidsrisico en zijn daarom voorzichtig met het prijsgeven van hun ‘gezicht’. In de beleving van de agenten was het beter voor de privacy van de oefenende agenten dat de fotograaf stopte met het nemen van foto’s. Dit terwijl andere aanwezigen ongehinderd foto’s konden maken. Toen de fotograaf aangaf dat hij het volste recht had om te fotograferen, werd hij na discussie over en weer, ten onrechte met geweld gehinderd zijn werk uit te oefenen en hardhandig verwijderd.

Dit had niet mogen gebeuren, concluderen leidinggevenden bij de politie. De betrokken agenten zijn hierop aangesproken. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de fotograaf en het bewuste basisteam en met de leiding van de politie Rotterdam. De fotograaf in kwestie heeft in een persoonlijk gesprek excuses gekregen en aanvaard. Daarnaast heeft er vanuit de politie een financiële genoegdoening plaatsgevonden van de journalist.