Reguliere test Amber Alert 21 april

AMBER Alert blijft tot de beëindiging van de samenwerking op 22 juli 2021 operationeel. Omdat het belangrijk is om vast te stellen dat alles juist werkt als een alert daadwerkelijk moet worden ingezet, gaat het ingeplande testmoment gewoon door. Deelnemers aan Amber Alert krijgen bij de test niet actief een sms toegestuurd. Alleen in de Amber Alert app is zichtbaar dat de test is uitgevoerd. Hierbij wordt duidelijk aangegeven dat het gaat om een test en dat mensen niets hoeven te doen.