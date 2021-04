Aantal ontmantelde hennepkwekerijen blijft dalen

Het aantal ontdekte hennepkwekerijen neemt landelijk al een aantal jaar op rij af. De oorzaak van de structurele daling van het aantal ontmantelingen is lastig te duiden, onder meer doordat er sprake is van lokale verschillen. Het is niet aannemelijk dat er simpelweg minder hennepkwekerijen in Nederland zijn. Wel ligt er druk op basisteams, waardoor er in de basisteams minder aandacht uitgaat naar illegale hennepteelt. In Noord-Nederland zijn er echter sinds november 2020 drie interventieteams actief, die zich richten op ondermijning. De aanpak van hennepteelt is daar een onderdeel van.

Experiment Newton met drie interventieteams

Deze interventieteams, onderdeel van het experiment Newton, richten zich op het aanpakken van criminaliteit met grote maatschappelijke effecten. “Daar hoort ook georganiseerde hennepteelt bij”, zegt Heidi de Voogd, teamleider Newton. “Achter deze hennepteelt schuilt een wereld van ondermijnende criminaliteit. Hennepteelt is een instapdelict, het kan een opstap zijn naar andere vormen van criminaliteit, zoals synthetische drugs of wapenhandel. Daarnaast investeren de henneptelers hun winsten regelmatig in de handel in andere, meer lucratieve drugs zoals cocaïne. We treffen bij het oprollen van een hennepkwekerij vaak genoeg ook synthetische drugs aan.”

Met de interventieteams wil de politie in Noord-Nederland vroegtijdig ingrijpen, zodat de impact van hun handelen op de maatschappij groter is. “Het oprollen van een hennepkwekerij of drugslab dwarsboomt direct de productie van drugs maar ook de criminele organisatie erachter”, vertelt De Voogd. “We voorkomen daardoor ook nieuwe aanwas en verstoren de drugsmarkt. Criminelen kunnen hun machtspositie niet verder verstevigen en we pakken de impact op de omgeving direct aan. Je raakt de crimineel daarnaast daar waar het pijn doet: in de portemonnee. Een inbeslaggenomen hennepvoorraad loopt voor de crimineel natuurlijk flink in de papieren.”

In 2021 was Newton al betrokken bij het oprollen van onder meer twee grote hennepkwekerijen: een in de gemeente Waadhoeke en een in de stad Groningen.

Belang van melden

Meld Misdaad Anoniem kreeg afgelopen jaar 4300 tips van burgers over mogelijke hennepkwekerijen, een stijging van driehonderd meldingen ten opzichte van 2019. Het aantal meldingen van een hennepkwekerijen in woningen steeg met acht procent, terwijl het aantal tips over hennepkwekerijen in bedrijven juist met zeven procent afnam. De oorzaak hiervoor ligt vermoedelijk in het feit dat veel meer mensen het afgelopen jaar thuis werkten vanwege de coronamaatregelen.

De meldingen hebben geleid tot succesvolle ontmanteling van meerdere hennepkwekerijen. “Dit geeft aan hoe belangrijk het is dat mensen hun vermoedens over de aanwezigheid van een hennepkwekerij met ons delen”, zegt De Voogd. “Alle informatie is daarbij van belang. Het kan bijvoorbeeld gaan om een sterke hennepgeur, een constant zoemend of ronkend geluid of afgeplakte ramen en gordijnen die nooit opengaan.”

Het RIEC is onlangs de campagne ‘Niet onder mijn neus’ gestart, waarbij ze ingaan op de signalen van ondermijnende criminaliteit en hoe de burger kan bijdragen om deze vorm van criminaliteit aan te pakken. Daarnaast wijzen ze ook op de gevaren van drugscriminaliteit voor de burger: brandgevaar, het dumpen van drugsafval maar ook het gevaar van geweld en intimidatie die deze wereld met zich meebrengt.

Ruikt u henneplucht en denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem , 0800-7000. Onderstaande punten kunnen wijzen op een hennepkwekerij: Aanwezigheid van hennepgeur.

Onveilige situaties door illegale aanpassingen in de meterkast of elektriciteitsaansluiting.

Constant zoemend of ronkend geluid.

Beslagen/afgeplakte ramen of gordijnen die nooit opengaan.

Ondermijning bestrijden

Samen met lokale, regionale en internationale partners draagt de politie bij aan de bestrijding van ondermijning. We doen onderzoek naar criminele activiteiten en de betrokken personen en vergaren bewijs om criminelen succesvol te vervolgen en hun criminele vermogen af te kunnen pakken. We verstoren hun criminele bedrijfsprocessen en delen informatie met betrokken partijen. Ook werken we aan bewustwording van burgers, ondernemers en overheidspartners. Zo kunnen we gezamenlijk een vuist maken tegen deze vorm van criminaliteit.