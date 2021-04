Jongeren na mishandeling aangehouden

Vrijdagavond 16 april rond 18:30 uur kwam er een 112-melding binnen dat een oudere man mishandeld werd bij zijn woning aan de ’s-Gravelandseweg. Ter plaatse zagen de agenten een 72-jarige man met verwondingen. Het slachtoffer vertelde dat hij een aantal jongens had aangesproken, omdat zij zonder toestemming op zijn erf waren. Hij werd vervolgens mishandeld en kwam hierbij lelijk ten val. Het slachtoffer was in eerste instantie nog goed aanspreekbaar en kon na behandeling bij de huisarts weer naar huis. Later die avond verslechterde de toestand van het slachtoffer en werd hij met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Hij hield zeer ernstige verwondingen aan de mishandeling en/of de val over.