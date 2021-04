Getuigenoproep straatroof Delft

Het slachtoffer was bezig met het bezorgen van lachgas, toen hij in een appartementencomplex werd bedreigd en aangevallen door twee mannen. Zij gingen er vandoor met de goederen en het voertuig van het slachtoffer. Agenten kwamen meteen ter plaatse en onderzoeken de zaak.



Iets gezien of gehoord?

De politie zoekt getuigen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Lisztstraat in de nacht van 21 op 22 april. Ieder detail kan helpen in de zoektocht naar de verdachten van deze woningoverval. Ook komt de politie graag met u in contact als u in de omgeving van de Lisztstraat een videodeurbelsysteem, een camera in uw auto of een camera aan de gevel heeft hangen. U kunt beelden online aan de politie versturen via deze link. Heeft u informatie of tips? Bel ons direct op 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.