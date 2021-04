Getuigenoproep beroving van een racefiets

Hebt u op woensdag 21 april rond 14:40 uur gezien hoe een fietser werd klemgereden door een klein type witte snelbus? Of hebt u dit voertuig zien rijden in de richting van Emmeloord? Beide daders droegen een zwarte muts en hadden een mondkapje voor.

Een foto van de fiets is bijgevoegd. Het frame van de fiets is gemaakt van Carbon en de kleur is voornamelijk zwart met rode accenten.

De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie kunnen geven. Dit kan door te bellen met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. Beschikt u over camerabeelden? Deze kunt u uploaden via onderstaand tipformulier.