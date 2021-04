Jonge vrouw rijdt door na aanrijding met 3-jarig jongetje

De 3-jarige jongen was al een tijdje aan het spelen in de omgeving van het Adriaan Duyckpad toen een fietser kwam aanrijden. De vrouw reed vermoedelijk op een elektrische fiets en reed met hoge snelheid. Haar leeftijd wordt geschat op ergens tussen de 17 en 21 jaar. Ze had lang blond haar dat ze in een paardenstaart droeg en ze was vermoedelijk in het donker gekleed. Ze kwam aanrijden uit de richting van het station.

Na de aanrijding reed de vrouw in eerste instantie door. Maar al snel werd ze door een omstander aangesproken. Hierop stopte de vrouw even waarna ze alsnog wegreed. Van het ongeval waren verschillende andere kinderen getuige. De 3-jarige jongen hield aan het ongeval een beenbreuk en een hoofdwond over.

Strafbaar

Wegrijden van een plaats van een ongeval is strafbaar. Het is verplicht om je identiteit kenbaar te maken nadat je betrokken bent geweest bij een ongeval. Wie toch vertrekt na een ongeval pleegt een misdrijf. De politie onderzoekt daarom wie de betrokken fietser is. Bent of kent u deze jonge vrouw die maandag 19 april betrokken was bij dit ongeval? Weet u op een andere manier wie deze vrouw kan zijn of heeft u iets gezien? Meld u dan bij de politie via 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand formulier.