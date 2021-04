Getuigen gezocht van woningoverval

Het slachtoffer kwam rond 17:35 uur de woning in en zag kasten openstaan. Er bleek ook een onbekende man in het pand aanwezig te zijn. Deze indringer viel daarop het slachtoffer aan en mishandelde hem. Daarna bedreigde de dader het slachtoffer en eiste waardevolle spullen. Vervolgens sloot de overvaller de bewoner op en ging, mogelijk via de achtertuin, ervandoor met nog onbekende buit. De politie heeft in de omgeving naar de verdachte gezocht maar hem niet meer aangetroffen.



Signalement

De verdachte was ongeveer 1,90 meter lang, had een licht-getinte huidskleur en een dikke buik. Hij droeg een grijs-groene trui met capuchon, een grijze joggingsbroek en sneakers. Mogelijk kwam hij via de achtertuin de woning binnen en is via dezelfde route weer vertrokken.



Oproep

De recherche onderzoekt het incident en is op zoek naar getuigen. Heeft u donderdagavond tussen 17:00 en 18:00 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Tweeboomlaan? Heeft u de verdachte gezien voor of na de overval? Heeft u een camera in de buurt en mogelijk beelden van de dader? Of heeft u andere informatie over dit incident? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).



2021081007