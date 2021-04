Opnieuw aanhouding na online bedreigingen auteur schrijfster

De auteur uit Amsterdam werd al lange tijd bedreigd vanuit verschillende online accounts. Na intensief onderzoek heeft de recherche een jongen achterhaald in België. De recherche deed dat in samenwerking met digitaal specialisten. In opdracht van een officier van justitie, van het parket Amsterdam, is er na een rechtshulpverzoek door de Belgische autoriteiten nader onderzoek gedaan. Zij hebben de jonge verdachte aangehouden en gehoord. Hij heeft bekend de online bedreigingen te hebben gemaakt en verzonden aan het adres van de schrijfster.

De schrijfster is op de hoogte gesteld van de aanhouding in België. Gezien de jonge leeftijd van de verdachte zal er over hem niet meer worden prijsgegeven.