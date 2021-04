Drietal pakt 82-jarige vrouw hard aan

Het was tussen 19.30 en 20.00 uur donderdagavond toen een vrouw met een map onder haar arm en een ‘tasje eten’ aanbelde. De bewoonster zag er geen kwaad in en deed open. Opeens was er ook een grote man bij en samen dwongen ze de vrouw om de keuken in te lopen. Ze heeft het daar op een gillen gezet en op dat moment kwam er een tweede vrouw uit haar slaapkamer. De bewoonster wilde naar de voordeur lopen, maar werd opzij geduwd en hardhandig beetgepakt door de man en vrouw. Uiteindelijk zijn ze er alle drie van door gegaan. Waarschijnlijk is er niets weggenomen, maar is de bewoonster wel behoorlijk van slag en heeft er lichte verwondingen aan over gehouden. De politie is een onderzoek gestart naar deze laffe overval en bekijkt de camerabeelden.

Alle informatie is welkom

Heeft er iemand iets gezien van deze drie personen, eerder op de avond of misschien bij het weggaan? Heeft u misschien camerabeelden? Al die informatie is belangrijk voor het onderzoek. Het blanke drietal is rond de 25 jaar, de ene vrouw is wat kleiner dan de andere vrouw, alle drie praatten ze Nederlands. Wellicht was er één van de vrouwen van Slavische afkomst. Info? Bel 0900-8844 of tip gemakkelijk via onderstaand formulier. Anoniem bellen kan ook, op 0800-7000.

