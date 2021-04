Drugs, geld en auto in beslag genomen bij vermoedelijke drugdealer in Oisterwijk

De politie kwam de verdachte op het spoor in een lopend onderzoek naar het dealen van drugs binnen de gemeente Oisterwijk. Dit onderzoek resulteerde donderdagavond in een inval in de woning van de 24 jarige vermoedelijke dealer. Tijden die zoeking werd inderdaad een dealer hoeveelheid drugs aangetroffen alsmede een grote hoeveelheid contanten. Deze goederen werden in beslaggenomen. Ook de auto van de verdachte werd inbeslaggenomen. De 24 jarige verdachte werd aangehouden en voor nader verhoor ingesloten.