Samen met de transportsector georganiseerde criminaliteit tegengaan

Gedurende de afgelopen week werden in de regio Zeeland West-Brabant in teams door medewerkers van de verschillende partners transportbedrijven bezocht en transportcontroles uitgevoerd met de volgende resultaten:



- Ruim 40 bedrijven in de regio Zeeland West-Brabant werden bezocht.

- 90 liter koffie werd geschonken tijdens gesprekken, 150 mokken, waterflessen en flyers werden

uitgedeeld aan chauffeurs en ondernemers.

- Zo’n 50 containers zijn door de Douane gescand.

- Een vrachtwagen en een Maserati werden in beslag genomen. Hiernaast werden nog eens zes

personenauto’s in beslag genomen waarvan twee gestolen en twee met daarin verborgen

ruimtes.

- 20.000 euro werd in beslag genomen.

- 6 stafrechtelijke doorzoekingen zijn gedaan.

- 5 aanhoudingen werden verricht vanwege witwassen, wapens en munitie en verdovende middelen.

- 2 vuurwapens werden in beslag genomen waaronder een jachgeweer en 41x munitie.

- 2 keer werd door de Douane accijnsfraude onderzoek gedaan.

- Nader fiscaal onderzoek bij vier bedrijven door de Belastingdienst.

- Er werden diverse vormen van fraude geconstateerd, zoals acht niet kloppende/niet aanwezige

NIWO vergunningen (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie).

- Hennepkwekerij met 2000 planten in verborgen ruimte bij transportbedrijf. De gemeente is

voornemens het pand te sluiten en de Belastingdienst beoordeelt de fiscale gevolgen.

- Ook zijn er, voorafgaand aan de actieweek, drie drugstransporten vanuit deze samenwerking

onderkend in totaal en 540 kilogram cocaïne en 25 kilogram heroïne in beslag genomen.