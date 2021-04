Verdachten aangehouden na woninginbraak in Breda

De politie ontvangt woensdag 21 april rond 22:40 uur een melding dat twee mannen, die in het bezit zouden zijn van messen, wordt ingebroken in een woning aan de Doenradestraat in Breda. Agenten ter plaatse zien twee mannen met tassen de woning verlaten. De agenten roepen dat de mannen stil moeten blijven staan, maar daar geven ze geen gehoord aan en rennen er vandoor. De agenten gaan achter de mannen aan en treffen een van hen in de Valkenierslaan. Omdat de politiemensen niet weten of dat de verdachte in het bezit is van een mes, word door een politieagent een dienstwapen getrokken. Hierop werkt de verdachte direct mee en wordt hij aangehouden. De andere verdachte wordt in de omgeving gezien door politiemensen. Ondanks dat de agenten opnieuw roepen dat hij stil moest blijven staan, probeert hij opnieuw te vluchten. De man wordt met behulp van pepperspray in de Korte Raamstraat tot stilstand gebracht en aangehouden. Beide verdachten, een 29-jarige man uit Oosterhout en een 22-jarige man uit Breda, zijn overgebracht naar het cellencomplex waar ze door de recherche worden gehoord.