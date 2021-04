Getuigen gezocht na verlaten plaats ongeval in Katwijk

Onveilig rijgedrag

Op de A73 pleegde een motorscooter meerdere grove verkeersovertredingen. Hij reed onder andere over de middenberm en de vluchtheuvel. De politie gaf de bestuurder een stopteken, maar de bestuurder negeerde het stopteken en ging er snel vandoor.

Ongeval

Enige tijd later hoorden de collega’s via de portofoon dat er een ongeval was geweest op de Lange Linden in Cuijk, waarbij een scooterrijder zou zijn gevallen. Ter plaatse zagen de collega’s op een paadje langs weg De Nielt een 83 jarige man ernstig gewond op de grond liggen. De man is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft onder andere meerdere botbreuken in het borstbeen en gezicht opgelopen.

Getuigenoproep

Om een duidelijk en volledig beeld te krijgen van wat zich op het paadje naast De Nielt is gebeurd, hopen we in contact te komen met getuigen die iets gehoord of gezien hebben. Ook zijn we op zoek naar camerabeelden van mensen uit de omgeving. Kunt u ons helpen, dan vragen we u om contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Mocht u liever anoniem informatie willen geven, dan kan dat Meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000.

Verlaten plaats verkeersongeval

Als iemand wegrijdt bij een aanrijding of een plaats van een verkeersongeval, begaat hij of zij een misdrijf. De straffen die opgelegd kunnen worden bij dit misdrijf variëren van geldboetes tot taakstraffen of gevangenisstraf van maximaal enkele maanden. Maar ook kan het rijbewijs voor langere tijd afgenomen worden. De straf is afhankelijk van de situatie.

