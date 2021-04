Explosief voor deur woning; getuigen gezocht

Rond 01.45 uur ontving de politie een melding dat er een explosief voor de deur van de woning op het Helena van Doeverenplantsoen zou liggen. Op de locatie troffen agenten daadwerkelijk een explosief aan en direct werden enkele omliggende straten afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie deed onderzoek naar het explosief om het vervolgens onschadelijk te maken. De politie doet momenteel onderzoek om onder meer het tijdstip vast te kunnen stellen wanneer het explosief daar is geplaatst.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die rond 01.45 uur of al eerder op de avond iets verdachts hebben gezien op het Helena van Doeverenplantsoen. Heeft u meer informatie? Bel dan 0900-8844 of M 0800-7000.