Agenten lichtgewond bij aanhouding in Ridderkerk

De 46-jarige verdachte had kort voor zijn arrestatie op de A15 een kleine aanrijding met een andere automobiliste gehad. Beiden reden na de botsing door naar de Veren Ambachtsweg in Ridderkerk, waar de automobiliste verhaal bij de man uit Piershil ging halen. Er ontstond meteen ruzie.



Bemiddelen

Twee boa’s kwamen op de verkeersruzie af met het doel tussen beide verkeersdeelnemers te bemiddelen en de ruzie te sussen. De man uit Piershil was echter agressief en beledigde de boa’s. Toen zij hem, samen met inmiddels gearriveerde agenten wilden aanhouden, ging de man vol in verzet. Twee agenten liepen ieder een verdraaide arm op toen ze de agressieve man in bedwang wilden houden. Pas na het gebruik van pepperspray werd de man enigszins rustig. Na een nacht cel en verhoor is hij heengezonden. De twee agenten zijn beide in het ziekenhuis bekeken, maar hoefden niet te blijven.



Onacceptabel

Geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners tijdens en buiten werktijd is onacceptabel en elk incident is er één te veel. Over die grens gaan, accepteren wij niet. Al jaren voert de politie samen met het Openbaar Ministerie stevig (communicatie)beleid op het gebied van geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners. De politie pakt onderzoeken van geweld tegen hulpverleners met voorrang op en het beleid van het OM is er op gericht om veel zwaardere straffen te eisen.