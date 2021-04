Man aangehouden voor wapenbezit

De politie kreeg zaterdagmiddag een melding dat in de tuin van een woning in Sprundel een man gezien was met een zwartkleurig vuurwapen in het midden van zijn broeksriem. Op het bedoelde adres deed een vrouw open. In de woonkamer zat een man die volledig voldeed aan het signalement dat de melder had gegeven. Hij vertelde dat het om een balletjespistool ging. Het vuurwapen is in beslag genomen. Het gaat om een gasdrukpistool, een replica van de Walther P99 waarmee de politie schiet. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.