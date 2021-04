Aanhoudingen na beëindiging feest in bedrijfspand

Na meldingen uit de omgeving van het pand van geluidsoverlast en dat er vuurwerk werd afgestoken, namen agenten ter plaatse een kijkje. Ze stelden vast dat er inderdaad een grote groep mensen in het pand aanwezig was en hoorden luide muziek. Al direct toen de aanwezigen in de gaten kregen dat er politie was, werden er allerlei beledigingen vanuit het pand gescandeerd. Agenten kwamen nog wel in gesprek met de organisator, die aangaf zijn verjaardag te vieren. Ze gaven hem de kans om de feestgangers te bewegen één voor één naar buiten te komen. Zij waren dan na een identiteitscontrole weggekomen met een boete voor het overtreden van de coronamaatregelen en het feest zou zijn beëindigd. Er voldeden echter maar zes personen aan deze oproep.



Grove beledigingen

Agenten vorderden later nog een keer via één van de aanwezigen dat iedereen naar buiten moest komen. De aanwezigen bleven echter binnen met de deur op slot, beledigende leuzen scanderend. Af en toe verschenen een paar feestgangers in de deuropening die de politiemensen filmden, maar het ondertussen ook nodig vonden om van de gelegenheid gebruik te maken nog wat extra beledigingen te roepen, zoals ‘kankerwouten’ en ‘hoeren van Justitie’. Eén van hen bracht zelfs de Hitlergroet.



Pand ontruimd

Uiteindelijk hebben de agenten de toegang geforceerd en zijn zij met de assistentie van enkele hondengeleiders naar binnen gegaan. Alle nog aanwezige personen zijn naar buiten geleid en aangehouden. Eén man probeerde nog aan zijn aanhouding te ontkomen door zich bovenop een toiletgroep te verstoppen, maar ook hij werd gevonden. In het pand was duidelijk te zien dat er een feest gaande was geweest, de alcohol had kennelijk rijkelijk gevloeid en er werd een hoeveelheid soft- en harddrugs aangetroffen. De aangehouden personen zijn mannen en vrouwen tussen de 18 en 31 jaar oud en komen allemaal uit de regio Den Bosch. Zij werden aangehouden voor belediging, opruiing, de legitimatieplicht en het niet naleven van de coronamaatregelen. Zij zitten vast en worden gehoord over hun rol tijdens het incident.



Gemeente Heusden

Burgemeester Willemijn van Hees is geïnformeerd. “Dat veel mensen en zeker jongeren inmiddels heel veel behoefte hebben aan ruimte na maanden van coronamaatregelen snap ik. Waar ik geen begrip voor heb en wat ik zondermeer afkeur is het grove, agressieve gedrag richting de betrokken politieagenten. Tegen dat gedrag treden we altijd op.” Vanwege het gedrag van de aanwezigen en vanwege het feit dat er drugs werden aangetroffen in het pand, heeft de burgemeester op grond van de Gemeentewet het pand gesloten.