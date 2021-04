Eén aanhouding bij aantreffen drugslab in Lottum

Het onderzoek naar het aangetroffen ‘drugslab’ is nog in volle gang. De politie onderzoekt of er sprake was van eerdere productie en wat er precies werd geproduceerd. De instap vond vrijdagavond plaats in een loods aan de Houthuizerweg. Tijdens het onderzoek bleek dat het vermoedelijk gaat om een ‘lab’ waarin amfetamine werd geproduceerd. De productie van synthetische drugs is levensgevaarlijk. De kans op brand, ontploffing, water- en stankoverlast is groot. De dienst Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is gespecialiseerd in het ontmantelen van dergelijke opstellingen. Hun werkwijze is afgestemd op mogelijke gevaren voor de veiligheid van politiemensen en het milieu.

Groot risico

Drugslaboratoria en opslagplaatsen zijn een groot risico in woonwijken en op bedrijfsterreinen. Niet alleen het productieproces, maar ook de opslag van chemische stoffen is gevaarlijk. Heeft u tips over de aanwezigheid van dit soort criminele activiteiten? Geef dit dan door aan de politie via het meldformulier op politie.nl. Uiteraard kunt u uw informatie ook telefonisch doorgeven via 0900-8844. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik het meldingsformulier van M. Meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab is terug te lezen op de website van de politie.