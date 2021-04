Aanhouding na steekincident

Agenten gingen rond 17.00 uur na een melding naar de woning aan de Brandnetel. In de woning zou na een conflict tussen meerdere personen een steekincident hebben plaatsgevonden. Een 20-jarige man uit Hoorn raakte bij het steekincident gewond aan zijn bovenlichaam. Hij is zelfstandig naar het ziekenhuis gegaan waar hij is behandeld aan zijn verwondingen. In het ziekenhuis werd het slachtoffer aangehouden voor poging zware mishandeling en huisvredebreuk. De verdachte zit vast op het politiebureau waar hij wordt gehoord. De tweede verdachte en tevens slachtoffer is na een zoekactie niet teruggevonden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident en wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over het steekincident. Heeft u iets gezien of gehoord rond 17.00 uur aan de Brandnetel? Weet u wie er betrokken zijn bij het steekincident? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



2021083244