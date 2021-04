Politie zoekt getuigen van diefstal met geweld

Rond 14.45 uur werd door een medewerker van een supermarkt aan de Kennemerland gezien dat een man zonder af te rekenen de supermarkt verliet met een tas vol boodschappen. Toen de supermarktmedewerker de man hierop aansprak, bedreigde de verdachte het slachtoffer met een steekwapen. Vervolgens ging de verdachte er vandoor in de richting van de Kennemerlaan. Na een zoekslag door politieagenten werd de verdachte daar niet aangetroffen.



Signalement

Het slachtoffer kon de politie het volgende signalement van de verdachte geven:

-man

-blanke huidskleur

-normaal postuur

-ongeveer 40 jaar oud

-ongeveer 1.80 cm

- grijze vest en broek

-zwarte schoenen met witte zool

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek en komt graag in contact met mensen die informatie hebben over dit incident. Heeft u rond dit tijdstip iets gezien of gehoord in de omgeving van het Kennemerplein? Mocht u op een andere manier weten wie bij deze diefstal met geweld betrokken is, of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2021083197