16-jarige beroofd en bedreigd door groepje jongeren

Het slachtoffer liep die avond vanuit het park vanaf de Averdijk richting de tramhalte op de Reyerdijk. Opeens werd hij bij het bruggetje op de Kerstendijk omringd door een groep jongeren. De jongens waren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Twee van hen voerden het woord en zaten aan de spullen van de jongen. Hij moest zijn jas uit doen, maar toen hij dat weigerde, kreeg hij een vuurwapen op zich gericht. Vervolgens heeft hij toch zijn jas gegeven en uit zijn portemonnee haalden ze nog wat geld. Deze twee leiders van de groep stapten later in een auto en reden richting de Emelissedijk. De rest van de groep liep alle kanten op. Het slachtoffer is naar een bekende gegaan en belde de politie. Los van het feit dat hij erg is geschrokken, heeft hij er ook wat lichte verwondingen aan over gehouden. Er is een onderzoek gestart naar deze laffe straatroof en de politie hoopt dat getuigen zich melden.

Wie heeft informatie over de groep jongens?

De twee hoofddaders zijn rond de 1.75 lang en tussen de 17 en 20 jaar oud. Een van de twee had baardgroei over zijn wangen en kin en droeg een zwarte trainingsbroek en jas. De ander droeg een zwart vest met twee witte strepen op de mouw en heeft heel kort kroeshaar. Zij stapten dus na de beroving in een zwarte auto, vermoedelijk een ouder model VW Polo of Golf, met waarschijnlijk zilveren velgen Ze reden richting de Emelissedijk. Heeft u informatie of herinnert u zich opeens iets van gisteravond? Bel dan 0900-8844 of vul gemakkelijk het onderstaande tipformulier in. Anoniem tippen kan natuurlijk ook, op 0800-7000.