Politie neemt auto van hardrijder in bewaring

De auto is weggesleept door een takelbedrijf. De agenten deden een snelheidscontrole op de A16. De Belg kwam rond 16.15 uur met 170 km/u voorbij scheuren. Na correctie bleef er nog 164 km/u over. De maximum toegestane snelheid is 100 km/u. De man moest dus zijn rijbewijs inleveren.

Omdat hij dit niet bij zich had besloten de agenten zijn auto in bewaring te nemen. Het voertuig is weggesleept door een takelbedrijf. Als de man zijn rijbewijs komt inleveren kan de auto, na betaling van de takelkosten, meegegeven worden. Uiteraard mag de man er zelf pas weer in rijden als hij zijn rijbewijs terug heeft. Hierover wordt door een officier van justitie een beslissing genomen.