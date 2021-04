Vuilcontainer in brand gestoken, twee jongens aangehouden

De politie kreeg rond 04.30 uur een melding van een getuige dat hij bij het speeltuintje in de Karel Doormanlaan twee jongen vernielingen zag aanrichten. Ze staken onder andere een vuilniscontainer in brand.

Agenten gingen meteen ter plaatse en zagen twee jongens weglopen. Na een korte achtervolging konden beide worden staandegehouden in een brandgang aan de Karel Doormanlaan. De agenten vroegen de jongens om hun ID-bewijzen, maar die konden zij niet tonen. Hierop zijn de twee aangehouden. Het viel de agenten op dat de jongens omringd waren door een brandlucht, dus vroegen zij of de twee jongen verantwoordelijk waren voor het in brand steken van de container. Beide antwoordden bekennend en gaven meteen aan dat dit erg dom was geweest.

De jongens zijn in vrijheid gesteld vanwege hun minderjarigheid. Ze zijn nog wel verdachten en worden op een later tijdstip uitgenodigd op het bureau om een uitgebreide verklaring af te leggen. De ouders/verzorgers van de twee zijn in kennis gesteld van het incident. Door de agenten werd ook een getuigenverklaring opgenomen van de man die gezien had wat er was gebeurd.